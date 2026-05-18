Проф. д-р Илин Савов: Убиецът на Алексей Петров може да е нает през даркнет

Снимка Булфото

Нова информация може да даде яснота какво точно се е случило и кой е килърът на Алексей Петров.

Проф. д-р Илин Савов, прави мрачна, но реалистична картина на света зад екрана – от дигиталните измами и Даркнет до заплахите за децата в интернет.

По думите му софтуерът, използван за измамните SMS-и от името на КАТ, какъвто е случаят с арестувания Денис Балабанов, струва между 4000 и 5000 долара.

Савов обяснява, че подобни инструменти се продават в затворени канали и платформи, включително в Telegram, а чрез изкуствен интелект дори хора без сериозни технически познания могат да бъдат обучени да извършват киберизмами.

„В момента в много от платформите се разпространяват short videos и трейлъри, от които съвсем спокойно, без да си софтуерен инженер, можеш да се научиш да създадеш платформа за измами. Между 500 и 2000 долара струва обучението да станеш дигитален измамник“, казва експертът пред "Телеграфно подкастът".

Според него Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ разполага с професионалисти, но ресурсът не е достатъчен за мащаба на престъпленията. „ГДБОП категорично не могат да се справят с цялата киберпрестъпност, която ни залива. Колегите са професионалисти, но започват да изнемогват“, заявява Савов.

Голяма част от разговора е посветена на даркнет – тъмната част на интернет, недостъпна за масовите потребители. Проф. Савов го описва като „дигитална криминална икономика“, в която могат да бъдат поръчани убийства, отвличания, трафик на оръжия и наркотици.

Именно в тази връзка той коментира и убийството на Алексей Петров, като посочва, че една от основните хипотези е извършителят да е бил нает чрез Даркнет.

„Не само е възможно в Даркнет да е уговорен убиецът му, но това е задължителна хипотеза в разследването“, казва Савов. По думите му извършителят най-вероятно не е българин, а подобна поръчка би могла да струва от стотици хиляди до няколко милиона евро.

Особено тревожна според експерта е темата за децата в интернет. Той предупреждава, че платформи като Roblox често се използват от онлайн хищници, които се представят за деца чрез фалшиви профили и автоматизирани ботове.

„Децата не могат да разпознаят, че отсреща стои възрастен човек с лоши намерения“, обяснява Савов. По думите му много малолетни влизат от любопитство в забранени платформи, включително в Даркнет, а липсата на достатъчно обучение както за деца, така и за родители, ги прави лесна мишена, пише Блиц.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!