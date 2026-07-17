Профайлър: Асен е с изразени психопатни черти

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Похитителят на 11-годишната Наталия има сериозни психопатни черти в характера си. Той е от типа хора, които се впиват в някое семейство и живеят на негов гръб. Това заяви в "Телеграфно подкастът" криминалният психолог Неделчо Стойчев, предаде Блиц.

В новия епизод профайлърът, който е един от най-добрите в България, прави психопрофил на Асен Симеонов.

„Две седмици са вече твърде дълъг срок за оптимистичен изход според мен“, заяви още Стойчев. Надеждата обаче остава, защото не се знаело какви действия е предприела полицията за издирването на детето и мъжа.

При хора като Асен с изразени психопатни черти, водещи са първичните импулси, желанието за контрол и налагането чрез сила. „Това е човек, който може да функционира примитивно – воден от собствените си желания, без особена връзка с моралните ограничения“, коментира Стойчев.

Според него миналото на Симеонов – криминални регистрации, данни за агресивно поведение и насилие във връзките – очертава модел на човек, който решава проблемите си чрез натиск и доминация. За да получат желаното, са готови да преминат доста граници.

„Когато един насилник бъде притиснат напълно, той може да направи импулсивни неща. Трябва да му бъде оставен изход“, подчерта профайлърът.

Една от най-тежките хипотези, които Стойчев поставя, е че съжителството на Асен Симеонов с майката на Наталия може да не е било продиктувано от истинска емоционална привързаност към жената, а по-скоро за легален достъп до момичето. Понякога извършителите търсят такъв, за да бъдат близо до жертвата си. Имало обаче и друг вариант, при който детето е било поставено в ситуация на психологическа зависимост – чрез страх за майката и заплахи.

„Децата често се опитват да защитят родителите си. Ако едно дете бъде поставено пред избор – да направи нещо или близък човек да пострада, то може да изпълни волята на насилника“, обяснява Стойчев.

Похитителят, по думите му, вероятно не е човек, който действа като професионален престъпник. „Той не е Рамбо. Просто е човек, който задоволява преди всичко първичните си страсти и желания“.