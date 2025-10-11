Професионален волейболист ще се бори за награда в евро в "Игри на волята"

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Професионален волейболист ще се бори за голямата награда, която вече ще е в евро, в "Игри на волята". Това е Ивана Боянова, която си спечели право на участие в Сезон 8, който ще бъде заснет и излъчен следващата година.

Битките на Арената за нея са изконна мечта, като след години труд и упорити тренировки, тя най-после получи възможност да покаже качествата си и заслужи място в надпреварата.

Ивана спечели в кастинг битка срещу звездата от петия сезон на “Игри на волята” Виктория Пенелова. Тя се опита да надгради своето постижение, като този път наградата ѝ ще бъде дори по-апетитна - сигурно участие в “Игри на волята” All Stars. Там вече я очакват шампионът от сезон 3 Андрей Гридин и бронзовата медалистка от сезон 2 и водеща на подкаста “След Игрите” - Ваня Запрянова. Виктория не успя, но след загубата си обясни, че е била на мястото на Ивана, била е и в игрите, така че не съжалява.

Днешната кастинг битка бе за племето на Лечителите. Те трябваше да заложат за една от двете. При победа на техния избор, печелят цяла щайга с местни деликатеси. Ако загубят - оставят без храна и следващата седмица, независимо къде се намират.

Те заложиха на Ивана и спечелиха храна.

