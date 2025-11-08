Професионална гимназия във Варна получи медицински апарат от "Капачки за бъдеще"

Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии "Дм. Ив. Менделеев" във Варна получи като дарение автоматичен дефибрилатор от инициативата "Капачки за бъдеще". Това е първото училище в града, което е заявило желание да получи медицинския апарат. Това каза Лазар Радков, български доброволец, фитнес инструктор и парамедик, основател на фондация "Лазар Радков" и на инициативите "Капачки за бъдеще" и "Спасителни клубове за бъдеще", предаде Радио Варна.

Варненската гимназия става третото учебно заведение в страната, приело дарението, след Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски" и училище в Павел Баня, сподели Радков по време на кратката церемония по предаване на уреда на директора на ПГХХВТ Д.И. Менделеев Живка Желязкова.

Целта ни е да осигурим 6000 медицински апарата в цялата страна и да изградим мрежа, подчерта Радков. По думите му от учебните заведения, които ще разполагат с животоспасяващия електрошок, ще могат да оказват помощ в близък периметър. Вече са закупени първите 30-40 апарата.

Благородната инициатива ще се реализира, благодарение на приходите от филма "Великани", който описва каузите на "Капачки за бъдеще". Лентата на режисьора Христо Петков разказва за силата на общите усилия, които превръщат малките действия в големи резултати и се радва на голям интерес.

"Всички средства от продадените билети за прожекция на "Великани" отиват за осигуряване на автоматични дефибрилатори за всички средни държавни обществени училища. Всичко е на картинки и е много лесно. Направен е специално за немедицински лица. Може да рестартира сърцето", подчерта Радков.

Дефибрилаторът няма как да навреди на пострадалия, тъй като подава електрическия импулс, само ако е необходимо да бъде възстановен сърдечния ритъм, обясни той.

По време на церемонията бе направена и демонстрация как се борави с дефибрилатора.

В ПГ по химия учениците от 8. и 9. клас са преминали обучени за реакция при бедствия и аварии и оказване на първа помощ, каза Миглена Неделчева от "Спасителни клубове за бъдеще".

Те ще бъдат обучени и как да използват дефибрилаторите, обясни тя и допълни, че самите апарати дават гласови инструкции за необходимите стъпки.

