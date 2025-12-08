Професор: Ако протестът от вълна се превърне в цунами, бялото знаме на управлението ще се развее

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Основната причина за протеста е нетърпимостта. Струва ми се, че основната тема на протеста е арогантността, която се демонстрира и това леко отстъпление от бюджета е малко спихване, но когато дори и след това където и да се покажеш по телевизията пак се държиш арогантно, то това им е стил на управление. Ясно е, че Делян Пеевски ще дава отпор. Така че управляващите скоро няма да подадат оставка.

Това коментира пред Нова тв журналистът Владимир Йончев.

Агонията няма да продължи много дълго обаче. Всеки в тази държава знае, че нещата с добро не стават - знаем го и ние големите, и младите, че дори и малките. Младите, които са на протеста, се отличават по нещо радикално от по-възрастните - нямат време да чакат. Или ще се изнесат и ще избягат от тази държава, или ще ги свалят тия, обаче просто да се разотидат без истинска битка, няма да стане, коментира той.

Има една голяма маса от избиратели на ГЕРБ, ИТН, БСП и ДПС. Управляващите сега ще правят опит да защитят интереса или поне делигираното от своите избиратели да управляват, затова не развяват веднага бялото знаме. Да, със сигурност ще се съобразят и то не те, а този, който в много ситуации е успявал да излезе сух от водата. Въпросът е дали при първото излизане на улиците трябва да се подаде веднага оставка, или да изчакаш да видиш дали това ще прерасне от вълна към цунами и тогава, коментира политологът проф. Росен Стоянов.

Това, което се случи и се знаеше ден по-рано, беше, че има организирани агитки и те наистина пристигнаха и преминават пред полицаите. От кадрите видяхме как Ивайло Мирчев предупреждава полицаите и те се обръщат на другата страна. Видяхме как агитките палят, а полицаите ги пазят, коментира Йончев.

Не е изключено тази ситуация да роди нов лидер, не е изключено да се създаде нова партия, не е изключено и да стане още по-лошо. Защото основният сблъсък ще лбъде между наивността, неопитността, чистота, добри желания срещу опитната и добре премерена арогантност. Затова аз толкова държа на наративите. Сега ще има два основни наративи, които ще раждат още и още гняв. Най-много ме притеснява - забелязахте ли по протестите колко много плакати имаше, на които пишеше "Непал". Това им е в главите, това е сценария - саморазправа. Не я искат, но са готови, коментира той.

