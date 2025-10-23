Професор Кантарджиев: Моментът е преломен

Кадър Нова тв

Моментът е преломен. За първи път този сезон броят на случаите с респираторни инфекции е равен на броя на случаите през седмицата миналата година. Досега все бяхме по-надолу. Значи увеличават се случаите. Това заяви пред Nova News епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

„По отношение на грипа не са се похвалили много грипове да са изолирали. По отношение на коронавируса стана нещо много интересно. В последната седмица имаме 166 случая от предишната седмица. По-предишната сме имали 200 регистрирани в Националния център по зарази и паразитни болести (НЦЗПБ) , сега са 360. Нищо опасно, имали сме десетки хиляди на ден. Нормално се развиват нещата“, обясни той.

„В момента най-много са леките респираторни вирусни инфекции, като причинените от аденовируси, риновируси, бока и мета пневмовируси. Даже още малко са респираторно синцитиалният вирус, дето е опасен за новородените.

„Нещата са добре“, успокои той.

Хората трябва да разговарят с лекар по отношение на общото си състояние и дали трябва да се ваксинират за грип. Възрастните да се ваксинират за пневмококи. Винаги да имат носна кърпчика в себе си, да разговарят с лекар и ако имат рискови заболявания и да имат бърз достъп до антигрипните лекарства, които се изписват от лекар, препоръча професорът.

По думите му, засега няма комбинираната ваксина за грип, коронавирус и респираторно синцитиалният вирус. За децата има ваксина на капки срещу грип.

„Здрави млади хора няма нижда да се ваксинират с новата модифицирана ваксина за коронавирус, но тези, които са с рискови заболявания, трябва да се консултират с лекар дали могат да се ваксинират“, посочи той.

Според него е хубаво човек да се ваксинира сега и този процес да приключи до средата на декември.

По отношение на твърденията, че РНК ваксината срещу Covid помага за лечението на рак на кожата и на белия дроб експертът обясни, че става дума все още за първични данни. Те сочат, че хората, които са били на имунотерапия за тези заболявания и са ваксинирани срещу Covid с РНК ваксина, са се повлияли много добре.

„Засега нямаме сигурни данни. Но че ще имат бъдеще РНК ваксините, ще имат. Пробивът стана, когато се направи така, че ваксината беше сложена в едни малки капчици на мазнина и може да влиза в клетките“, каза той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!