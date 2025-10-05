Професор Константинов: Борисов и Пеевски трупат подкрепа, Радев ще се провали

Кадър БНТ

"Двамата лидери Борисов и Пеевски консолидират подкрепа, която почти им осигурява мнозинство. Без подкрепата на ДПС-Ново начало това правителство не може да съществува. Формално имаме един премиер. Нямаме пет - Борисов си направи хубава шега. Той обича да се шегува, което разведрява обстановката".

Това заяви в ефира на БНТ проф. Михаил Константинов.

Според него, ако нещо сериозно заплашва България и света е международното положение - слабото ръководство на ЕС, Китай, който за първи път след 5000-годишна история ще погледне и навън, както и възраждащият се Трети свят, който вече не е трети. "И на този фон ни трябва силно ръководство на страната", обясни проф. Константинов.

"Очевидно Радев не е решил какво ще прави - дали ще скочи в политиката, или ще чака да му свърши мандатът. Когато един човек слезе от президенската институция, рейтингът му пада. Ако следваме досегашната практика, би трябвало опитът на Радев да направи политически проект да бъде неуспешен", коментира проф. Константинов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!