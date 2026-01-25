Професор Рачев: Февруари ще бъде като зимата преди 20 години

Кадър БТВ

Резките промени в температурите са нещо естествено и нормално за климата на България. Февруари е възможно най-капризният месец – може да е ужасно топло, но и ужасно студено. Това каза климатологът проф. Георги Рачев в ефира на радио "Фокус".



Дългосрочната прогноза за февруари е месецът да бъде по-топъл от нормалното и с повече валежи. "Ако февруари се очертае такъв, какъвто го чертаят глобалните модели, ще прилича на зимата 2006-2007 г. – това беше най-топлата и безснежна зима в България“, припомни проф. Рачев.



Януари също е с около половин градус по-топъл от обичайното и с повече валежи.



"Понапълниха се язовирите и ако продължи така, няма да има никакви проблеми с нормалното водоподаване през летния сезон, стига да не източим язовирите“, добави проф. Рачев.



Последните три години са били най-топлите, откакто се водят метеорологични наблюдения. 2024 г. бе най-топлата година в света, следвана от 2022 и 2025 г.



"Това, че в България, Великобритания или в Индонезия има малко по-така, малко по-онака – това си е нещо съвсем естествено. Това, че става по-топло, не значи, че ще бъде непрекъснато топло.

През последните години стана обичайно април и май да бъдат хладни и сравнително дъждовни. Това се случва, но в по-малък мащаб, с по-малка продължителност и сравнително по-рядко“, поясни проф. Рачев.



България се намира на границата на умерения климатичен пояс, почти до средиземноморския тип климат. Характерно за страната е динамично и много променливо време, обясни климатологът.



"В отделни местенца, които са само на 50 или 100 км едно от друго, просто времето реагира по различен начин. В четвъртък беше брутална поледица в Русе, докато в Западна България почти нищо не усетиха – валя сняг, направи снежна покривка 2-3, на места 5-6 см и това беше.

Малка България с невероятно голямо разнообразие на метеорологични прояви“, даде пример проф. Рачев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!