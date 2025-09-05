Професор Рачев: Идва онзи хубав момент, когато ще се обличаме като зелки

Кадър БТВ

Ще бъде топло. На първия учебен ден ще бъде перфектно време. Ще става малко по-хладно, но малко по-нататък. Така започна днешната си прогноза проф. Георги Рачев пред bTV.

В София ще е топло, нищо необичайно. В Пловдив ще е същото - чудесно време за прибиране на реколта, заяви проф. Рачев.

"Времето в нашите планини също ще бъде много хубаво. Но подчертавам, че времето е много сухо. Тук-таме може да превали, но като цяло в по-голямата част на България времето е сухо", поясни проф. Рачев.

"По морето сега е съвсем друго. Няма я тази навалица, която имаше в предходните месеци. Хубаво, слънчево време.

Даже можеш да видиш и морето рано сутрин, когато отидеш на плажа, защото пред теб няма да има никой. Няма да се налага да се караш с някого, да си затискаш кърпата. Спокойно, хубаво", заяви климатологът.

"Северна България отново бележи 30 градуса. Въпреки че се приближаваме към онзи хубав момент, в който ще се обличаме като зелки - ще махаме листенце след листенце заради промяната на градусите.

В Плевен ще е отново топло, хубаво време. За съжаление няма дъждове, а там им трябва тази вода. Но тези проблеми все се отлагат, а отдавна трябва да се разрешат", поясни проф. Рачев.

