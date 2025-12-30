Професор Рачев: Тези, които ще бъдат навън в новогодишната нощ, трябва задължително да са облечени добре и с шапки

Кадър БТВ

Ледени дни с отрицателни максимални температури ще бележат края на 2025 година и началото на 2026-та. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев, цитиран от bTV.

Въпреки че въздухът в момента е "ужасно чист" след силните ветрове, застудяването ще бъде осезаемо още от утрешния ден, цитира Факти.

Най-сериозно предупреждение климатологът отправи към любителите на зимния туризъм. По думите му, в първия уикенд на Новата година условията във високите части на планините ще бъдат сурови.

"Тези, които ще бъдат навън в новогодишната нощ, трябва задължително да са облечени добре и с шапки", съветва проф. Рачев. Той допълни, че на връх Тодорка термометрите може да покажат екстремни стойности до -25 градуса.

Докато България попада в ледената прегръдка на антициклона, съседните държави ще се радват на необичайно топло време. Според данните, представени от проф. Рачев, в Истанбул се очакват 15 градуса, а в Белград термометрите ще достигнат 16 градуса.

"В Рим може и по ризка да се разходи човек на обед. В Москва дори е -1 градус, което е много топло за тези дни", коментира експертът.

В България обаче "ледените дни" (дни, в които максималната температура не превишава 0 градуса) ще продължат до 4 януари. Едва след тази дата се очаква пречупване на времето и начало на затопляне. В момента в центъра на София температурите са около -3 градуса, а в източните квартали достигат до -5.

Въпреки текущото застудяване, проф. Рачев отбеляза, че изпращаме поредната гореща година в глобален мащаб. Според него 2025-та е "може би третата най-топла година", регистрирана досега, което потвърждава дългосрочната тенденция към затопляне на климата, въпреки кратките зимни екстремуми.

