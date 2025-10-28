Професор Рачев: Във Варна ще е по - топло от Испания през ноември

Кадър БТВ

Циганско лято във Варна – топли дни и слънце в началото на ноември, прогнозира проф. Георги Рачев

Климатологът проф. Георги Рачев предвижда, че началото на ноември ще донесе истинско циганско лято във Варна и страната. Точно за кратката ученическа ваканция от 31 октомври до 3 ноември, времето ще бъде необичайно топло, тихо и слънчево – идеално за разходки, пътувания и морски гледки в есенна обстановка, предаде БТВ.

Топли и спокойни дни за ваканцията

От петък, 31 октомври, високото атмосферно налягане ще владее България, като ще спре дъждовете и ще донесе стабилно време. Сутрините ще са прохладни, а през деня температурите ще се покачват.

Въпреки активния атлантически циклон, владеещ Северна и Западна Европа, Балканският полуостров ще остане в зона на нормално до високо налягане, гарантираща приятно есенно време.

Температурите във Варна и Европа

Според проф. Рачев температурните карти показват необичайно високи стойности за сезона:

Атина – около 25°C

Белград и Истанбул – около 22°C

Варна – по-високи температури дори от някои райони в Испания. В Мадрид, например, в началото на месеца се очакват максимални стойности до 18°C, докато във Варна – 21°C

В София се очакват 17–19°C, а във Варна термометрите ще показват още по-приятни стойности.

Колко ще продължи циганското лято

„Очаква ни много хубаво време, особено през уикенда и в първите дни на ноември. Това слънчево настроение ще се задържи поне до средата на следващата седмица“ – каза проф. Рачев в ефира на бТВ.

Прогноза в полза на жителите и туристите на Варна

За варненци и гостите на града тази прогноза означава възможност за удължени разходки по морската градина, пътувания до близките курорти и наслада от есенната красота на Черноморското крайбрежие.

