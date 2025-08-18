Професор Рачев обърна представите на България: Морето ври от риба, реколтата от зърно е рекордна

Кадър БТВ

Любопитно интервю даде проф. Рачев пред Стандарт, в което казва, че не всичко е "тревожно, страшно, уникално".

Не само Черно море, а и цялото Средиземноморие е с високи температури, по-високи от тези преди 10-20 години. Топлата вода удължава есента, активира циклонални процеси, носи повече влага и дъждове. Не съм съгласен с квалификацията "тревожно, страшно, уникално" и т.н. Това са човешки характеристики, които влагаме в природни процеси, казва той.

- Говори се, че рибата е измряла от горещините и т. н.

А е обратното - тази година уловът е добър, а цените - по-ниски. Температурата на водата е ключова за размножаването на рибата. Част от популациите мигрират към Мраморно море през зимата. Промяната в климата не означава само негативи - напротив, последните години България жъне рекордна зърнена реколта от над 10 млн. тона и е основен играч в Черноморския зърнен басейн.

- Климатичните промени вече оказват влиянието си в туризма. Какво да очакваме в този сектор?

- Увеличава се потокът към водни дестинации - море, езера и реки. Благодарение на топлата вода, която ще се задържи до 22°C дори в края на септември, летният сезон се удължава.

Затоплянето откри нови туристически маршрути и удължи сезона. Вътрешният туризъм също расте бързо, особено в страни като САЩ, Франция и Германия. Големият губещ са зимните ски курорти - по-топлото време прави снежната покривка нетрайна.

