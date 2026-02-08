Профилът на Николай Златков в Инстаграм е изтрит в 1 часа тази нощ

Кадър Инстаграм, Фб

Един от тримата, които се издирват след тройното убийство край хижа „Петрохан“, 22-годишният Николай Златков е изтрил своя профил в социалната мрежа Instagram, научи GlasNews.bg.

Според информация на Пик тримата с Калушев и 15-годишното момче са били живи до тази сутрин.

Проверка на медията показа, че профилът му е бил активен до около 1 часа след полунощ, но вече е заключен, без снимки и описание. До вчера Златков е следвал 472 човека, а самият той е имал 278 последователи, а сега вече официално е изтрит.

Според експерти, изтриването на профила подсказва, че издирваният е имал достъп до интернет дори след полунощ, което поражда важни въпроси:

Дали е използвал частна или скрита Wi-Fi връзка, мобилен интернет или друго устройство, за да изтрие следите си?

Може ли това действие да е насочено към заличаване на връзки и контакти, които разследващите биха могли да използват?

Изтриването на профила на Златков идва на фона на акцията на МВР, която продължава да издирва тримата лица, свързани с престъплението. Специалисти подчертават, че такива действия могат да усложнят разследването, тъй като се губят потенциални дигитални доказателства и следи за местоположение или контакт с други лица.

Изтриването на профила може да е индикатор за подготвена стратегия за прикриване на следи, включително контакти и връзки в социалните мрежи.

Дава основание да се предположи, че издирваните лица имат достъп до техника и интернет, което усложнява тяхното проследяване.

Остава въпросът дали подобни действия са координирани между тримата издирвани или е индивидуално решение на Златков.

Разследването продължава.

