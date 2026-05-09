Прогноза: Бури и градушки застигат страната ни до дни

снимка: Пиксабей

Моделите ALADIN и ALARO прогнозират сериозна буреносна обстановка над България на 12 май 2026 г. Очакват се мощни шквалови явления, като поривите на вятъра на места могат да достигнат и дори да надминат 80–100 км/ч.

Според актуалните прогнози, буреносната линия ще премине през почти цялата Дунавска равнина, а силни гръмотевични бури ще се образуват и в много други райони на страната.

Още веднъж подчертаваме, че на 11 и 12 май синоптичната обстановка над България ще бъде силно усложнена, като най-опасните метеорологични явления се очакват на 12 май.

През двата дни въздушната маса над страната ще бъде неустойчива. Още в следобедните часове ще се развиват мощни купесто-дъждовни облаци, които ще създадат условия за:

интензивни валежи;

гръмотевични бури;

силни пориви на вятъра;

локални шквалови явления;

дребна градушка на изолирани места.

На 11 май явленията ще бъдат по-локални, главно над планинските райони и част от Дунавската равнина. Значително по-сериозна ще бъде обстановката на 12 май, когато над страната ще премине студен атмосферен фронт, съпроводен от активни предфронтални процеси.

Най-рисковите райони на 12 май

Към момента най-благоприятни условия за развитие на мощни гръмотевични клетки и опасни бури има над:

Западната част на Дунавската равнина;

Северна Централна България;

Североизточна България.

Нестабилното време ще обхване и районите на Горнотракийска низина, където също се очакват силни гръмотевични бури в следобедните и вечерните часове, предава още meteobalkans.com.

Възможни опасни явления

Метеоролозите предупреждават за риск от:

шквалови ветрове;

интензивни валежи за кратко време;

локални наводнения;

градушки;

честа гръмотевична активност.

Препоръчително е гражданите да следят актуалните прогнози и предупреждения за опасно време, особено в Северна България и районите с повишен риск от силни бури.

