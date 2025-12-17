Прогноза за дъжд и сняг в края на седмицата

снимка: Булфото

Предстои съществена промяна на времето в края на настоящата и началото на следващата седмица, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). След няколко дни на необичайно високи температури и слънце, страната ще попадне под влиянието на студен атмосферен фронт.

До събота (20 декември) времето ще се задържи предимно слънчево и топло за сезона. В четвъртък и петък сутрините в равнините и низините, включително и по поречието на Дунав, ще започват с гъсти мъгли и ниска слоеста облачност, които ще намаляват видимостта.

В четвъртък (18 декември) минималните температури ще варират от минус 3° до плюс 3°, като в София се очакват около минус 1°. През деня максималните стойности ще достигнат между 10 и 15 градуса, което е значително над климатичните норми за средата на декември. По Черноморието термометрите ще показват 12°-13°.

Следобедният слаб западен вятър ще спомогне за разсейването на мъглите, като в по-голямата част от страната, както и в планините, ще грее слънце.

Обратът през уикенда

Промяната ще започне да се усеща в събота, когато облачността от югозапад постепенно ще се увеличи. Максималните температури ще се понижат с 4-5 градуса спрямо предходните дни.

Същинското застудяване ще настъпи в неделя (21 декември). Очакват се валежи от дъжд, които първоначално ще са слаби и на отделни места в Южна и Източна България. В планинските масиви дъждът ще преминава в сняг.

Валежите ще продължат и в понеделник, придружени от допълнително понижение на температурите. Причината за развалянето на времето е добре изразен атлантически циклон, който вече носи валежи от дъжд и сняг в голяма част от Западна Европа и Скандинавския полуостров.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!