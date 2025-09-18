Прогноза за ден без валежи в четвъртък

снимка: Булфото

През нощта срещу четвъртък ще духа слаб западен вятър. Времето ще е с разкъсана висока облачност.

Минималните температури ще са между 9°C и 12°C, малко по-високи ще са отново по морето до 15-16°C.

През деня в четвъртък вятърът отново ще се усили, но ще е предимно северозападен. Времето ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. След обяд над планините ще се развива и купеста облачност. Валежи не се очакват.

Дневните температури ще са между 23-25°C, предава още meteobalkans.com.

Времето в София

През нощта срещу четвъртък времето ще е с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб северозападен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 7°С до 8°C. През деня ще е слънчево. След обяд и с разкъсана висока облачност. Дневните температури ще са между 23°-24°C.

Времето в планините

През нощта срещу четвъртък ще е предимно ясно над по-голямата част от страната. Ще се образуват и слани с надморска височина от над 1500 метра!

През деня ще е слънчево, но и ветровито! След обяд и с разкъсана облачност. Максималната температура на височина на 1200 метра ще бъде около 12°C, а на 2000 метра – около 8°C. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър.

Времето по Черноморието

През нощта срещу четвъртък времето ще с разкъсана облачност, по северното Черноморие и със условя за слаби валежи. През деня ще е слънчево.

Вятърът ще духа от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25° и 26°C. Вълнението на морето ще бъде 1-3 бала. Температурата на морската вода е 22°-23°С.

Времето на Балканите

Ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще започне и нов период на затопляне и по-сухо време.

