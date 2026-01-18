Прогноза за до минус 20 градуса и в неделя

снимка: Булфото

През нощта срещу неделя, над по-голямата част ще преобладава ясно време, повече облаци се очакват в Северна България. Ще продължи да духа слаб до умерен до временно силен североизточен вятър, с който ще продължи да нахлува по-студен въздух. Минималните температури ще бъдат между минус 7°С и минус 3°С. По-ниски ще са температурите по високите полета от Североизточна България до минус 14-18°С. В Рила и Пирин ще е още по-студено до минус 17-20°С. Над 2500метра и под минус 23-25°С, допълва meteobalkans.com.

През деня в неделя, в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Ще продължи да духа слаб до временно умерен североизточен вятър, с който ще продължи да нахлува по-студен въздух.Максималните температури ще бъдат между минус 5°С до минус 3°С в почти цялата страна до +1°С/+2°С на места в Югозападна България. Слаби валежи от сняг са възможни само над крайните южни райони от Странджа.

Времето в София

През нощта срещу неделя от североизток облачността ще се разкъса до ясно време. Ще продължи да духа слаб до временно умерен североизточен вятър, с който ще продължи да нахлува по-студен въздух. Минималните температури ще бъдат между минус 9-12°С. През деня ще е слънчево, но до обяд, а след обяд от запад облачността ще се увеличи. Дневните температури ще са между минус 2-3°С.

Времето в планините

Облачността ще е променлива, а след обяд и слънчево. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°С, на 2000 метра - около минус 15°С. Минималните по върховете от над 2000 м ще са около минус 15/25°С.

Времето по Черноморието

Ще е слънчево и бавно ще се затопля. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат +1°С и +2°С. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. По най-крайните южни райони от Черноморието ще превалява сняг.

Времето на Балканите

Времето бавно ще се стабилизира, и валежите ще спрат в целя полуостров, но ще бъде студено.

