Прогноза за приятен есенен ден в четвъртък

снимка: Булфото

През нощта срещу четвъртък над почти цялата страна времето ще е с разкъсана облачност. Ще духа слаб югозападен вятър. Около водните басейни ще има условия и за намалена видимост. Минималните градуси ще бъдат между 4° и 6°C, a по морето – малко по-високи, до 9–10°C. Ще има условия и за слани в Предбалкана и Лудогорието

През деня в четвъртък, над цялата страна времето ще е с разкъсана облачност. Дневните температури ще са около 16-22°C.

Времето в София

През нощта срещу четвъртък времето ще е с разкъсана облачност. Ще духа слаб югозападен вятър. Сутрин ще има условия и за мъгли.

Минималните температури ще бъдат между 6°С до 7°C. До обяд времето ще е с разкъсана облачност. След обяд и с повече слънчеви часове. Дневните температури ще са между 18°-20°C.

Времето в планините

Облачността ще е разкъсана, като ще е по-значителна в Централна Стара планина и Родопите. Ще духа силен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 12°, на 2000 метра - около 5°. През деня ще е с разкъсана облачност.

Времето по Черноморието

Времето ще е с разкъсана облачност. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Дневните температури ще са между 18° и 20°С. Температурата на морската вода е между 15 и 18°С. Вълнението на морето ще бъде 2–4 бала, предава meteobalkans.com.

Времето на Балканите

От запад ще започне ново увеличение на облачността и на много места до края на деня ще превали дъжд, а по Адриатическото крайбрежие - с гръмотевици. Над останалата част от полуострова облачността ще е разкъсана.

