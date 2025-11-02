Прогноза за седмицата: Облачно и дъждовно време

Снимка Пиксабей

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на много места в низините и котловините ще бъде мъгливо, информира НИМХ.

Минималните температури ще са между 6° и 11°, в София - около 6°. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, но на места в Дунавската равнина ще се задържи мъгливо.

След обяд от запад ще започне увеличение на облачността и през нощта срещу вторник на места в Западна България ще има и валежи от дъжд.

През следващите дни до края на седмицата ще бъде предимно облачно.

Ще има и валежи, в различните дни с различни количества и разпределение.

Вятърът в началото на периода ще е от северозапад, слаб, в Дунавската равнина и Източна България - умерен.

В сряда ще отслабне, ще се ориентира от север и до неделя ще е от север-североизток, в много райони временно ще стихва.

Температурите ще се понижат, повече дневните и в петък и през почивните дни минималните ще са между 4° и 9°, а максималните - между 10° и 15°.

По-малка вероятност за валежи и по-значителни разкъсвания и временни намаления на облачността ще има в четвъртък, когато и дневните температури ще са с 2-3 градуса по-високи.

Остават и условията за намалена видимост или ниска слоеста облачност на места в низините и котловините.

