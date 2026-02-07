Прогнозата на НИМХ: Облачно с валежи в недея, после идва студ

Пиксабей

Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна. На отделни места, главно в Южна България, по-късно през деня и в Източна България ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 10°. Това сочи прогнозата на НИМХ, цитирана от БТА.

По Черноморието ще преобладава облачно време. Слаби превалявания от дъжд ще има главно по южното крайбрежие. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е от 5°-6° по Северното Черноморие до 7°-8° по Южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините облачността ще бъде по-често значителна и на места ще има валежи от сняг, под 1700-1800 метра – от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.

През първите дни от новата седмица вятърът ще се ориентира от североизток и с него ще прониква студен въздух. Ще бъде облачно с валежи, на повече места в понеделник. В Северна България и високите полета ще превалява предимно сняг, в Южна България - дъжд. Температурите ще се понижат и във вторник минималните ще са между минус 4° и 1°, а максималните - между 0° и 5°, по-високи в крайните южни райони.

