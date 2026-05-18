Прогнози за дъжд и гръмотевици за абитуриентските балове

кадър: youtube

Абитуриентските балове през 2026 година ще преминат при динамично и типично пролетно време. След кратък период на по-спокойна атмосфера, още от 21 май се очаква постепенно влошаване на времето в страната, като на много места ще има валежи, гръмотевични бури и временни интензивни явления.

Според прогнозите, към текуща дата 18 май 2026г, в четвъртък – 21 май температурите ще започнат да се повишават. Именно това затопляне обаче ще създаде условия за развитие на следобедни гръмотевични бури, предава meteobalkans.com.

Най-нестабилно време се очаква между 22 и 24 май

Периодът от 22 до 24 май ще бъде най-рисков по отношение на валежи и локални бури. На много места в страната се очакват краткотрайни, но интензивни дъждове, придружени от гръмотевици и усилвания на вятъра. На отделни места не са изключени и градушки.

Особено внимание трябва да се обърне на 22, 23 и 24 май, когато по-активните атмосферни процеси ще бъдат главно над почти цялата страна, а на 24-ти само над Западна България. В източните райони и по Черноморието времето постепенно ще започне да се стабилизира, а температурите ще тръгнат нагоре.

Какви температури ни очакват?

По време на по-нестабилния период дневните температури ще бъдат между 18 и 25 градуса. След 24 май и с постепенното стабилизиране на атмосферата, стойностите ще се повишат до около 24–28 градуса по Целзий.

Това означава, че въпреки очакваните валежи, времето ще остане сравнително топло и подходящо за провеждането на празничните събития, но с повишено внимание заради възможни следобедни бури.

Ако планирате празненства на открито около 22–24 май, добре е да следите актуалните метеорологични прогнози. Времето ще бъде променливо, а бурите на места могат да се развиват бързо и да бъдат интензивни.

Въпреки нестабилната обстановка, не се очаква продължително застудяване, а по-скоро типично майско време с редуване на слънце, краткотрайни валежи и постепенно затопляне.

Редактор "Екип на Петел",

