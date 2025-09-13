Прогнози за дъжд на места в събота

снимка: Булфото

През нощта срещу събота, времето над почти цялата страна ще е с разкъсана облачност. Валежи от дъжд се очакват над Източна България, като там явленията временно ще са интензивни. В Източна България вятърът ще се задържи слаб от североизток, а в останалите райони ще е почти тихо. Ще има условия и за намалена видимост около водните басейни.

Минималните температури ще са между 14°С и 18°С, в Западна България. Доста по-топло ще се задържи над Източна и Южна България - до 18 - 22°С, предава meteobalkans.com.

През деня в събота ще е предимно слънчево и сравнително топло. След обяд над планинските райони и то предимно над Стара планина ще се развива купесто-дъждовна облачност и на изолирани райони ще превали слаб дъжд.

След обяд ще духа умерен източен вятър. Дневните температури ще бъдат между 25° и 29°С. Малко по-високи до 30-32°С ще бъде на места в Горнотракийската низина.

Времето в София

През нощта срещу събота облачността ще е предимно разкъсана и то висока. Минималните температури ще са между 12-15°С. През деня ще е слънчево и сравнително приятно. През деня максималните температури ще бъдат около 25-26°С. Ще духа слаб западен вятър

Времето в планините

През нощта срещу събота ще е предимно облачно, с валежи от дъжд над Централна Стара планина, Лудогорието и Странджа.

До обяд ще преобладава разкъсана облачност. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°С, на 2000 метра – около 14°С. Около обяд и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места ще превали слаб дъжд.

Времето по Черноморието

През нощта срещу събота се очакват валежи по Северното Черноморие. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са 25°-26°С. Температурата на морската вода е около 24-26°С. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Времето на Балканите

Очакваме повече слънчеви часове над Западните Балкани. Температурите като цяло ще се повишават.

