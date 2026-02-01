Прогнози за сняг на много места в неделя, предупреждения за прекъсване на тока

снимка: Булфото

През нощта срещу неделя облачността от югозапад ще се увеличава, а към сутринта в неделя над почти цялата страна ще започнат валежи от дъжд и сняг, като сняг ще вали по високите полета на Западна и Северозападна България, в Родопите и в Предбалкана. В ниските части на Дунавската равнина валежите ще бъдат от дъжд, като към обяд на 01 -февруари ще преминат в мокър сняг.

Тогава сняг ще завали и над почти цяла страна, с изключение на районите на Сандански и Петрич. Над Горнотракийската низина и Източна България валежите също ще преминат в сняг, ще започне да се образува и снежна покривка. В Северозападна България и района на Русе ще има условия и за поледици!

Минималните и максималните температури ще бъдат между минус 2°С и плюс 2°С, а в Южна Централна и Югоизточна България – малко по-високи, до 2–3°С, допълва meteobalkans.com.

През деня в неделя се очаква усложняване на синоптичната обстановка, особено в Южна, Централна Северна България и Източна България. Снежната покривка в Южна България ще достигне 20–40 см, а заради интензивния снеговалеж се очаква и усложняване на пътната обстановка. Ще има условия за виелици по проходите.

Вятърът в западните райони ще се ориентира от изток и ще бъде предимно слаб. В Източна България и Дунавската равнина той ще се ориентира от североизток, като ще започне понижение на температурите.

Възможни селища без електрозахранване

Поради тежките зимни условия, натрупването на мокър сняг и силния вятър съществува реален риск от аварии по електропреносната мрежа. В резултат отдалечени планински села в Стара планина, Рила и Пирин, както и в Централния Предбалкан, е възможно да останат без електрозахранване!



Времето в София

Около полунощ в неделя ще започнат валежи от дъжд, като по-високите полета на Софийска област и по-високите квартали ще преминат в сняг. През деня в неделя ще вали сняг. Очакваната снежна покривка в столицата ще е по-малка в сравнение с останалата част от страната и ще е до 3-5см.

Очакваната снежна покривка ще зависи силно от надморската височина и ще бъде около 2–3 см в централните части на столицата, като в южните квартали ще е значително по-висока. Ще има условия и за заледявания.

Минималните температури ще са между минус 1°С и минус 2°С, а максималните – почти без дневен ход, до 1–3°С. Ще духа югоизточен вятър, който около обяд ще се ориентира от североизток.



Времето по планините – избягвайте пътувания!

В планините времето ще бъде предимно облачно с валежи от сняг, като по-значителни ще са в масивите на Южна, Западна и Централна България. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а по проходите на Стара планина ще има условия за виелици и навявания. Най-интензивни ще са валежите от сняг в Рило-Родопският масиви и Пирин.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°С, а на 2000 метра – около минус 5°С.



Времето по Черноморието

През деня ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд. По-значителни ще са по Южното Черноморие. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 2° и 4°С. Очакваните вълни ще достигнат до 2-3метра.



Времето на Балканите

През следващите 24 часа полуостровът ще бъде под влияние на средиземноморски циклони, като времето ще остане променливо. Очаква се влошаване на синоптичната обстановка през следващите часове.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!