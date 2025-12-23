Прогнозират да изхарчим над 747 млн. лв. повече за подаръци през този декември, спрямо миналата година

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Над 747 милиона лева повече е прогнозата да изхарчи българинът през този декември за подаръци, дрехи, храна и забавление, спрямо миналата година. Това става ясно от репортаж на Нова телевизия.

От там съобщиха, че по данни на Националната агенция по приходите, събрани специално за медията, през 2024 година общият оборот за месец декември е бил над 9 милиарда лева, а в трите дни около Коледа тогава българинът е похарчил 1,59 милиарда. Това е с 5 % повече спрямо 2023 г.

Тази година управителите на вериги магазини също отчитат ръст на клиентите през месец декември спрямо същия период през изминалата година.

„Числата показват, че през последната година имаме 8% ръст спрямо предходната година и това се запазва като тенденция. Запазва се клиентопотокът на търговските центрове и имаме много добри обороти”, признава Петър Петков.

От Асоциацията „Активни потребители” отчитат, че и тази година най-много се купуват дрехи, техника и козметика. Но забелязват и друга тенденция. „Има хора, които предпочитат сами да направят подаръците – ръчна изработка, което се приема много добре от този, който ще получи подаръка”, обясни Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация „Активни потребители”.

А сметките на икономистите са, че и тази година изхарченото за празниците ще бъде значително. „Тази година се очаква българските семейства да изхарчат над 1 млрд. лева около празниците. За три основни пера ще дадат парите си: първото са подаръци – между 200 и 500 лева на семейство, второто яденето и пиенето и третото пътуването”, изчислява икономистът Георги Захариев.

