Прогнозират падане на правителството след утрешния протест

Булфото

Проф. Антоанета Христова и доц. Милен Любенов очакват оставка на кабинета и нови предсрочни избори

Напрежението в страната расте часове преди обявения за утре (10 декември) мащабен антиправителствен протест. Според водещи политолози, демонстрацията ще бъде повратна точка, която вероятно ще доведе до падането на правителството. Прогнозата направиха проф. Антоанета Христова и доц. Милен Любенов в студиото на "България он еър", коментирайки политическата обстановка и провелите се днес митинги на "ДПС-Ново начало".

"Това е партия, която уж не управлява, а в действителност управлява. Нейният лидер е на практика министър-председател, независимо че официално няма нищо общо с коалиционното споразумение", заяви проф. Антоанета Христова, визирайки ролята на Делян Пеевски.

Рискът от "етническата карта"

Днес "ДПС-Ново начало" проведе демонстрации в над 20 града в страната под надслов "Не на омразата". Според анализаторите обаче, подобни действия издават слабост.

"Когато прибягват към етническата карта - сега Пеевски, в миналото това е правил и Ахмед Доган - винаги е, когато се чувстват слаби. Позицията на Пеевски е последен опит за задържане на това управление", коментира доц. Милен Любенов.

Той подчерта, че проблемите на българските граждани са общи, независимо от техния етнос, и предупреди, че спекулациите с тази тема ще имат "бумерангов ефект".

Очаквания за масови протести утре

Погледите са насочени към утрешния ден, когато се очаква повторение и надграждане на недоволството от 1 декември. Според доц. Любенов протестната вълна ще се увеличава, тъй като исканията на хората за справедливост и върховенство на правото остават нечути.

"Утре ще видим много голям протест, като на 1 декември. Този протест ще засилва своя мащаб и дните на кабинета са преброени. Вероятно в рамките на няколко дни правителството ще подаде оставка", прогнозира политологът.

Според него в интерес на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е да се проведат предсрочни избори възможно най-скоро.

Нова политическа конфигурация

Проф. Христова също споделя мнението, че единствено "огромният протест" може да свали ГЕРБ от власт. Тя изрази хипотеза за възможното излизане на президента Румен Радев на политическия терен, което би променило динамиката на процесите.

"България може да се пренастрои за нова система", обобщи проф. Христова, допълвайки, че новият бюджет не е достатъчен мотив да спре хората, които искат промяна на цялата политическа класа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!