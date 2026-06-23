Проговори бившият шеф на ДАНС във Варна, който издаде искането за екстрадиране на Невзоров от България

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Причината за решението украинският бизнесмен Олег Невзоров да бъде изгонен от страната в края на юни миналата година е "пране на пари". Това каза в разговор за "Дневник" бившият шеф на Териториалната дирекция на ДАНС във Варна Кирил Димов. "Както в моето предложение за експулсиране има мотиви, така и отмяната на заповедта за изгонване от страната трябва да се мотивира и да е ясно кой я е наложил", каза Димов.

Още в https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2026/06/23/4924724_prane_na_pari_motivut_za_ekspulsiraneto_na_oleg/

Редактор "Екип на Петел",

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