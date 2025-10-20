Проговори мъжът, откарал намушкания Красимир в болницата

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Първи думи на мъжа, който е откарал прободения фатално с нож 15-годишен Красимир в болницата. След като Красимир е намушкан, на етажа в търговския център е имало немалко хора. Чуват се и крясъци.

Детето умира, детето умира. Тези думи чува и Стефан Стефанов, и вижда група от хора около Красимир.

Под гърдата беше набоден, и му беше вдигната блудата, за да видят откъде кърви. Неадекватен беше. Казах на охраната, да му дадем първа помощ. Бяха двама охранители, и отвориха аварийни изходи и асансьора, и ми помогнаха. Други подадоха сигнал на тел.112, но аз не съм чакал линейка, нито полицията, призна Стефан.

Той взема детето на ръце, влиза в колата и го откарва в "Пирогов", където за съжаление малко след това Красимир умира.

Не съм видял извършителя, и никой не съм виждал да бяга, допълни пред бТВ Стефан Стефанов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!