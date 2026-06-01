"Прогресивна България": Няма да променяме условията, средствата и срока за майчинството!

Снимка: Пиксабей

Няма да се променят условията, средствата и срокът за майчинството, хората да са спокойни, това увериха от "Прогресивна България". Повод за притеснение станаха думи на депутата от ПГ Владимир Николов, който заяви по-рано днес, че проблемът не е увеличението на парите за втората година от майчинството, а че майките не могат да намерят ясли за децата си.

Според него много жени биха предпочели да се върнат на работа по-рано. Това предизвика вълна от реакции и недоволство в социалните мрежи.

"Това е неправилна интерпретация на думите на Владо Николов", заяви на брифинг председателят на Временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов, цитиран от Дарик. По думите му става дума за извадено от контекста изказване.

Според него акцентът на всичко това е отсъствието до момента на държавата от много сериозно наболелия проблем с детските градини и яслите, както и необходимостта на държавата, преди да мисли за каквито и да е промени в условия и финансови средства за майчинството, да си влезе във функциите и да създаде достатъчно условия да няма деца, които да са без градина и ясла.

"За да няма никакви спекулации - няма никакви планове, нито предстои да има планове, темата за майчинството не е отваряна, не е обсъждана, не предстои да бъде обсъждана. По никакъв начин няма да се променят нито условията, нито средствата, които се отпускат, нито срокът. Ние ще предложим допълнителни стимули по-нататък във времето за тези работещи майки, които искат преди изтичане на крайния срок за майчинство да се върнат на работа, но не се предвиждат абсолютно никакви други промени", обясни още веднъж Проданов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!