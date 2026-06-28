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"Прогресивна България" иска одит на пенсионните разходи, включително и на прилагането на швейцарското правило, в периода от 2020 г. до 30 май 2026 г. Депутати от партията са внесли проекторешение за възлагането на проверката на Сметната палата, което се очаква да бъде обсъдено в бюджетната комисия в парламента във вторник, съобщава БНР.

По искане на депутати от "Прогресивна България" ще бъдат направени одити в Министерството на труда и социалната политика и в Националния осигурителен институт, а обект на проверката ще бъдат промените в пенсионните плащания от 2020 г. до 30 май тази година. Одитирани ще бъдат осигурителният и пенсионният модел, включително швейцарското правило, определянето на минималния и максималния размер на пенсиите, на пенсията за старост и други видове пенсионни плащания, пише novini.bg.

С друго проекторешение ще се възложи одит и на бюджетите през периода от 2020 г. досега, което съвпада с периода на политическа нестабилност и с увеличаването на дисбаланса между приходите и разходите в хазната. До 30 септември Сметната палата ще трябва да представи и одит на разходите, направени от Агенция "Пътна инфраструктура".

Редактор "Екип на Петел",

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