"Прогресивна България" предложи Георги Хорозов за председател на ЦИК
Стопкадър бТВ
Предложението на "Прогресивна България" за председател на Централната избирателна комисия (ЦИК) е юристът Георги Хорозов, обяви председателят на ПГ на партията Петър Витанов на консултациите с президента Илияна Йотова за избор на нов състав на ЦИК.
За членове на ЦИК бяха предложени юристите Десислава Абрашева, Зинаида Златанова и Иван Кърчев, Йордан Василев – специалист киберсигурност, Лазарина Харалампиева и политологът Стоянка Цветкова.
Петър Витанов допълни, че Георги Хорозов има стаж като юрист от 31 години. Той е магистър по право в Софийския университет, притежава степен доктор в Юридическия факултет на Софийския университет, адвокат е в Софиийската адвокатска колегия.
По настоящем Хорозов е член на Висшия адвокатски съвет, а до 2025 г. е бил член на Висшия дисциплинарен съд, пише btvnovinite.bg.
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