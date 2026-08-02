"Прогресивна България" учредява до дни структура в Бургас, а после и в другите общини

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По информация на Флагман.бг общински председател на ПБ в Бургас ще стане човек, който не е народен представител в момента, но бил „силно отдаден на каузата“

В следващите две седмици „Прогресивна България“ ще учреди своите структури в област Бургас, научи Флагман.бг от изключително достоверен източник.

Първо това ще се случи в областния град. Буквално е въпрос на дни да се проведе общинската конференци, на която ще се изберат председател и организационен секретар. Кандидати със сигурност не липсват. По информация на Флагман.бг сред желаещите има и действащи общински съветници. На последното заседание на ОбС кметът Димитър Николов дори попита в залата дали някой съветник вече не е припознат от ПБ, защото има важни градски въпроси, които трябва да се отнесат до централната власт. Един от тях, например, е прехвърлянето на парцел край ж.к."Меден рудник" за нов стадион на Бургас.

Областният координатор Георги Маджаров съобщи пред Флагман.бг, че плановете на „Прогресивна България“ са до 15 август да имат партийни организации в по-голямата част от 13-те общини в Бургаска област. На практика това няма да е трудно, защото партията на Румен Радев е в подем и желаещи никак не липсват, още повече че предстоят местни избори и мнозина виждат в ПБ ракетата-носител, която да ги изстреля в общинските съвети по места или дори на кметските столове. Още повече, че ПБ е добре представена дори в смесените райони, където могат да разчитат на нахаканата си депутатка Фатме Рамадан, която бе в ядрото на Алианса за права и свободи. Не е изключено цели структури на АПС да се влеят в партията на Радев.

По информация на Флагман.бг общински председател на ПБ в Бургас ще стане човек, който не е народен представител в момента, но бил „силно отдаден на каузата“. Става въпрос за авторитетно име, добре познато в целия град.

В Несебър за председател се сочи адв. Виктор Паскалев, който е първа резерва в списъка с кандидат-депутати, в Поморие – зам.-областният Веселин Анестиев, в Царево – губернаторът Дико Диков. С интерес ще се очаква номинацията за Созопол. По информация на Флагман.бг има две опции, които в момента са на масата, и националното ръководство трябва да вземе решение за тях.

Областният управител Дико Диков ще оглави структурата в Царево, а зам.-областният Веселин Анестиев - в Поморие

Фаворит за председател в Средец е политологът Станислав Бъчваров, а за Айтос партията няма подходящ човек, но със сигурност при избора ще надделее позицията и на настоящия зам.-вътрешен министър и доскорошен зам.-кмет на община Айтос Калоян Калоянов.

В последните две-три седмици "Прогресивна България" започна партийно строителство в цялата страна. От формацията на Румен Радев обявиха, че до началото на кандидат-президентската кампания - 25 септември ще имат партийни организации във всяка една от 265-те общини. Първи бяха Монтана и Свиленград. В граничния град председател на ПБ стана бургазлията Стамо Димитров.

Редактор "Екип на Петел",

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