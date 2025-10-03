Проходът „Петрохан“ е затворен за почистване

Кадър Нова телевизия

Минути след 7:30 ч. днес проходът "Петрохан" е затворен и в двете посоки.

Причина за затваряне на участъка от път II-81 София - Монтана е снегопочистване, предава БГНЕС.

В периода до 15 ноември, в зависимост от метеорологичните условия, се очаква да бъде въведено зимното поддържане на републиканската пътна мрежа в цялата страна.

Ако прогнозите на синоптиците предвидят трайно понижение на температурите е възможно зимното поддържане във високопланинските райони и проходите, където температурите са по-ниски и има предпоставки за хлъзгавост и заледявания особено рано сутрин, да бъде въведено и по-рано.

