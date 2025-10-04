Проходът Петрохан е отворен за движение за леки автомобили

снимка: АПИ

Проходът Петрохан в Стара планина, през който преминава най-късият път от София към областите Монтана и Видин, е отворен от 16:20 часа, съобщи областният управител на Монтана Калин Хайтов, цитиран от БТА.

Решението се взема след внимателен обход на цялото трасе от специалисти. Шосето е почистено до асфалт, а вече е и изсъхнало. Отстранени са всички паднали върху пътя клони и дървета. Не е изключено в следващите часове отново да има падане на клони, но пътноподдържащата фирма има своя техника на място и те своевременно ще се отстраняват.

От Агенция "Пътна инфраструкутра" съобщават, че движението по път II-81 София - Монтана /проход "Петрохан"/ е възстановено, но само за автомобили до 12 тона.

