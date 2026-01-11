Проходът Петрохан е проходим при зимни условия

снимка: АПИ, архив

Проходът Петрохан и пътищата в област Монтана са проходими при зимни условия, съобщиха за БТА от Областното пътно управление. Към момента в областта няма валежи от сняг. Частично заледени участъци има на много места по пътната мрежа, които се опесъчават.

Общо 44 машини са ангажирани с обработката и почистването на пътищата в региона. Проходът Петрохан се почиства и опесъчава от шест машини и е проходим при зимни условия. В равнинната част температурата е нула градуса, а във високите части е минус четири.

От пътното управление напомнят да се шофира с повишено внимание и със скорост съобразена с пътната обстановка.

