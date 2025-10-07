Проходът Превала остава затворен до утре сутринта

Снимка: Булфото, архив

Проходът Превала остава затворен за тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета до 10 ч. утре сутринта, каза за БТА дежурният в Областно пътно управление – Смолян.

Сняг продължава да вали по високите части на Родопите. Шест машини са на терен и извършват снегопочистване. Снежната покривка е между 10 и 25 сантиметра.

Закъсалите тирове в района на прохода Превала са изтеглени.

Остава само един камион, близо до най-високата точка и в момента се разчиства около него. Шофьорът обаче не иска да тръгва, защото е с летни гуми, уточниха от Областно пътно управление – Смолян.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!