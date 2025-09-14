Проходът на Републиката остава затворен след тежката катастрофа с 2 жертви

Снимка: Европейски център за транспортни политики

Пети час Проходът на Републиката остава затворен след верижната катастрофа от този следобед, при която загинаха двама румънски граждани, а още двама са ранени, предава БНР.

Лек автомобил с румънска регистрация е започнал изпреварване на други две коли, също румънски, и се удря челно в насрещно идващия камион, а изпреварваните автомобили се удрят в първата кола.

На място са загинали мъжът и жената от първия автомобил.

С леки наранявания в Спешното отделение на великотърновската болница са откарани две румънки от другите автомобили във верижната катастрофа. След оказаната им медицинска помощ ще бъдат изписани за домашно лечение.

Катастрофата в Прохода на Републиката стана около 16 ч. между великотърновските села Въглевци и Вонеща вода в зона на завой и при ограничение на скоростта от 60 километра в час, със забранено изпреварване.

Участъкът е в ремонт и на него няма положена нова хоризонтална маркировка, но пътните знаци са поставени и видни.

Образували са се дълги колони от навлезлите преди катастрофата в прохода леки и товарни автомобили.

Въведени са обходни маршрути. Колите се пренасочват през прохода Шипка, а камионите се спират още при Русе и край Стара Загора.

Огледите на мястото на катастрофата продължават.

Няма яснота кога Проходът на републиката ще бъде отворен за движение.

