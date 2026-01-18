кадър: Фейсбук, ОДМВР-Варна

Проходими при зимни условия са републиканските пътища в област Добрич, каза дежурният диспечер в Областното пътно управление. Той допълни, че екипите са извършили опесъчаване и осоляване на участъците, където е било необходимо. Към момента няма постъпили сигнали за проблемни или затворени пътни отсечки.

Нормална е обстановката и по основните пътни артерии в град Добрич. Градският транспорт се движи по утвърденото разписание, предаде БТА.

От Хидрометеорологичната обсерватория в Добрич казаха, че сутринта е регистрирана една от най-ниските температури в страната - минус 12 градуса. Към момента температурата е минус 10 градуса.

