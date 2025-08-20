Производител: Търговските вериги печелят 5 лева от килограм ябълки

Стопкадър Нова Тв

Цветан Цеков от Българска аграрна камара обясни как производителите биват ощетявани от търговските вериги. Той призна например, че яблъките се изкупуват за 3 или 3,20 лева, а се продават в големите магазини за 8.32 лева. Това означава, че веригата печели повече от 5 лева на килограм.

Има групи организации на производители, които продават яйца. По тяхна информация надценките са с 80%. При винопроизводство са 100-120% различни наценки, при колеги, които продават домати и краставици, средно между 60 и 80% , допълни той.

Хората се притесняват, и производителите да излязат, защото ще ги спрат. След едно ваше предаване, когато аз показах тези цени, една от търговските вериги спря да ни продава. Ние обаче нямаме притеснения, защото нашите продукти са конвертируеми, каза още Цеков.

Значи търговските вериги могат да продават със 100% или 80% надценка, но българският производител трябва да продава на загуба. Търговецът прави между два и три оборота на седмична база, и върху един продукт реализира печалба между 30, 40 и 50% на месечна база. Това е над 200% върху даден продукт, а на годишна база се получават 2000%. Тоест един производител за един годишен цикъл има не повече от 10-15% печалба, ако бъде допуснат в търговската верига, защото те държат две трети от търговския пазар, каза още в „Здравей, България“ Цветан Цеков.

