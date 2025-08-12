Производител на перални сложи край на спора: Отворена или затворена да стои вратата на пералнята след пране

Пиксабей

През лятото хората сякаш перат по-често, но това е нормално – дрехите се замърсяват по-бързо поради изобилието от прах навън, освен това не е тайна, че хората се потят много в жегата.

Ето защо пералнята в много семейства работи почти постоянно, така че трябва да разберете дали можете да оставите вратата на пералнята отворена или е по-добре да я затворите, предаде Блиц.

Трябва ли да отварям вратата на пералнята след пране?

Аманда Ейбрахам, която е мениджър в компанията за домакински уреди Maytag Laundry, обясни дали е необходимо да оставите вратата на пералнята отворена.

Тя смята, че ако направите това, можете да предотвратите появата на неприятни миризми и мухъл:

„Свежият въздух помага за изпаряването на цялата влага, останала след пране, и предотвратява натрупването на остатъци, които причиняват миризма“.

Аманда казва, че след завършване на цикъла на пране, в пералнята често остава влага, особено в барабана, уплътненията на вратата и дозаторите за перилен препарат. Когато влагата няма къде да отиде, тя създава перфектната среда за растеж на бактерии.

Мухълът и плесента са не само опасни за вашето здраве, но могат да повредят и гумените уплътнения и други компоненти на уреда, което води до течове и скъпи ремонти. Мръсната пералня ще мирише на мухъл и няма да пере дрехите ви правилно.

Дългосрочното натрупване на влага в определени части на уреда може да доведе до ръжда, която е трудна за отстраняване.

В крайна сметка тези проблеми могат да доведат до миризма на мухъл от прането ви и дори да повлияят на работата на машината.

Експертът смята, че видът на машината има значение, защото пералните с горно зареждане са лесни за почистване. Ако зареждате прането си отгоре, вероятно никога не сте усещали миризма на мухъл или плесен. Това е така, защото в барабана няма излишна вода, за разлика от пералните с предно зареждане - това е често срещан проблем при този тип машини.

Като цяло Аманда препоръчва почистването на тези видове машини веднъж месечно.

В същото време е важно да се разбере, че не е нужно да оставяте вратата отворена завинаги - просто я отворете веднага след като машината е приключила с работата си и сте извадили прането си.

След час-два можете да я затворите, но не я затваряйте плътно, оставяйки няколко сантиметра пространство. Това ще бъде достатъчно, за да се проветри барабанът и всички останали части вътре в пералнята.

