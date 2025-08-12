Производители: Без вносни месо, млечни продукти и зеленчуци във веригите

Пиксабей

До 12 август приемат становища по законопроекта за веригата на доставки на земеделски продукти и храни.

100% от месото, млечните продукти, зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас да са българско производство. За това настояват производители. Асоциация „Обединени български животновъди“ ще защитава и искането си за таван на търговските надценки на всички храни. Към момента това не е залегнало в законопроекта за веригата на доставки на земеделски продукти и храните. Той е на обществено обсъждане до 12 август.

В законопроекта е вписано, че 50% от месото, яйцата, меда и олиото, предлагани в големите търговски вериги трябва да са български. По-висок дял – 80 на сто се предвижда за БГ млякото, сиренето и кашкавала. Бойко Синапов от Асоциация „Обединени български животновъди“ е категоричен, че в търговската мрежа българската продукция трябва да е 100%.

„Нашите предложения са когато има недостиг на едни продукти, само тогава да се наложи чужд внос. Така правят нормалните държави. За да бъде защитен българският продукт трябва да има 100% българско производство, което е произведено от български фирми, с български продукти и се реализира на пазара“, каза Синапов пред БНР.

Той посочи, че е необходим и таван на надценките. „На всички храни трябва да има таван на цените, за да се защитят потребителите. Не може производителят у нас да е смачкан и потребителят да е натоварван. Това трябва да е регулирано. Ако има контролни органи, които да си вършат работата няма да се изкриви пазара.“

В момента законопроектът предвижда за преработвател не повече от 20% надценка спрямо производствената себестойност на продукта. За търговец на едро по цялата верига на доставки кумулативно не повече от 10 на сто от покупната цена, а за търговец на дребно с оборот над 20 милиона лева – не повече от 20 на сто.

Предложения и становища по законопроекта се приемат до 12 август.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!