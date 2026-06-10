Производители: След еврото и войната в Иран разходите ни се увеличиха с 50-60%

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Премиерът Румен Радев разпореди на земеделския министър проверка по сигнали за натиск от търговски вериги върху производители на плодове и зеленчуци да намаляват цената си, така че да бъде постигнато поевтиняване от 15%, което беше договорено между големите търговци и държавата.

Комисията за защита на конкуренцията също ще проверява.

Разходите на Иван Кабуров за производство на зеленчуци са се увеличили драстично след приемането на еврото и войната в Иран.

„Разходите ни се увеличиха с 50-60%. Азотните торове се увеличиха с над 10%. Горивата се увеличиха с 50-60%“, казва пред БТВ Иван Кабуров, зеленчукопроизводител от с. Мало Конаре.

От Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция съобщават за натиск от търговски вериги след обявяването на инициативата „Кошница с грижа“.

„Получих сигнали от български производители за натиск от страна на част от тези, участващи в инициативата, търговски вериги – да намалят своите доставни цени, и то точно с 15%. Да, това е проблем за земеделските производители“, казва Марин Генуров от Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция. „Големите търговски вериги поеха доброволен ангажимент за намаляване с поне 15% на основни хранителни стоки за дълъг период, но искам да подчертая – ангажимент не за сметка на българския производител. Българската държава има редица механизми, особено след последните законови промени, които поехме, за да защити българските граждани и българските производители, и ще го направи“, заяви Румен Радев.

Задълбоченото проучване на ценовата политика на големите търговски вериги продължава, обявиха от КЗК. Анализът на пазара на храни от първа необходимост показа тежки структурни деформации на пазара. Комисията констатира и обем от отстъпки, които производителите дават на търговските вериги, които могат да водят до продажба на продукция на себестойност или под себестойност.

КЗК призова стопаните да ѝ предоставят доказателства по сигналите за натиск, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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