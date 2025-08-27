Производители на череши от Кюстендилско твърдят, че са ощетени от компенсациите за измръзнали площи

Пиксабей

Производители на череши от Кюстендилско сигнализират, че са ощетени от компенсациите за измръзналите площи.

В петък Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) съобщи, че започва поетапното изплащане на държавната помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, за щети от измръзване/слана върху череши, вишни и кайсии през 2025 г. Над 3,2 млн. лева (3 221 309 лева) ще постъпят в понеделник, 25 август, по сметките на 254 земеделски стопани, посочиха от Фонда. Бюджетът по помощта е 32 млн. лева.

"Нищо от това, което се говори, не се случва - всички са орязани", каза пред БТА Ивайло Борисов, земеделски производител с около 100 декара овощна градина в кюстендилското село Лиляч. От 82,3 декара череши са му признати само двете най-малки парчета – едното три декара, а другото 6,9 декара.

Борисов подчерта, че черешите му са в един масив, няма никаква разлика в цялата градина, но въпреки това са признати само 10 процента от всичко. На въпрос какво ще предприеме оттук нататък той каза, че има инициирана среща за утре и ще се търсят решения, но няма да остави нещата така. Аз съм земеделски стопанин от 2006 г. и няма нещо, което да не съм платил – цялата ми реколта минава през фабриката, ние сме част от сдружение, което продава по ДДС, всеки един килограм е платен, заяви Борисов.

По думите му няма земеделски производители от района, на които да е платено за повече от 50 процента от площите, на повечето са признати между 10 и 15 процента.

"Орязани сме различно - има земеделски производители, на които 90 процента от площите са отрязани без обяснение защо", каза за БТА Любомир Димитров, земеделски производител, който отглежда череши, круши и сливи на площ от около 140 декара. Той допълни, че плащанията продължават. Неговото още не е получено, но той е направил справка в Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) и се е оказало, че близо 60 процента от площите му са орязани и няма да получи плащане за тях.

По думите на Димитров на тези площи е минала комисия на проверка, установила е, че те са в добро агротехническо състояние и са обработени. Той дава пример и със съседна градина, която е разделена в Системата за електронно управление (СЕУ) на два парцела, но на практика е една градина. Единият парцел от нея е одобрен, а другият - не, въпреки че те изглеждат еднакво.

Димитров изрази мнение, че отпуснатите пари са малко и това е причина да се орязват производителите.

А разходите са направени и не спират - в момента пак има обработки, пръскания, предстоят зимни мероприятия в градините. На въпрос как мисли да се справи със ситуацията, Димитров отговори, че положението е "всеки сам да се спасява". Всяка година става все по-трудно, а без помощ от държавата много производители се отказват.

Димитров даде пример с Гърция, като посочи, че в момента в страната изплащат на производители 176 млн. евро компенсации заради неблагоприятни цени.

