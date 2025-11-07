Производители на храни: Фалират ни с бюджет 2026, България ще остане без храна, цените ще литнат, а хората ще избягат

Кадър ИИ

Аграрният сектор се вдигна срещу проектобюджета за 2026

Двадесет национално представени организации от хранително-вкусовата промишленост, земеделието и животновъдството излязоха с остра позиция срещу проектобюджета на България за 2026 година. Браншът предупреждава, че предложеният от Министерството на финансите закон застрашава оцеляването на реалните производители на българска храна.

"В настоящия си вид Законът за бюджета поставя под въпрос оцеляването на реалните производители на българска храна - животновъди, преработватели и земеделци, които осигуряват продоволствената сигурност на страната," пише в позицията на организациите, съобщи БТА.

Организациите изразяват категорично несъгласие с увеличаването на осигурителните пенсионни вноски и данъка върху дивидента, както и със задължителното ползване на държавно-одобрен софтуер в търговски обекти. Според тях тези мерки ще натоварят малките и средните стопанства, които и сега работят на ръба на оцеляването, с допълнителна финансова и организационна тежест.

Производителите предупреждават, че предложените промени ще направят практически невъзможни инвестициите в биосигурност, техника, иновации и екологични практики. Резултатът за много от участниците в сектора ще бъде фалит, а от българската трапеза ще изчезнат голяма част от качествените български храни.

Заплаха за младите кадри

Повишаването на данъчната и осигурителната тежест ще ускори отлива на млади хора от тези ключови сектори за страната. Вместо да подкрепи развитието на модерна индустрия от производители на храна в полза на българските граждани, бюджетът в този му вид ще стимулира сивия сектор, със спад в качеството на производството и ограничаване на пазарите.

Това ще нанесе удар върху местната икономика в селските райони, а негативните последствия ще забавят цялостния икономически растеж на България, посочват от бранша.

Проблемът със СУПТО

Въвеждането на специализиран софтуер за контрол на продажбите натоварва аграрния сектор с допълнителна финансова тежест, без да е практически възможно това да се случи в заложените срокове и без да има яснота за рамките, при които ще работи този софтуер.

Кои организации се обявиха срещу бюджета

Сред подписалите позицията са Националната асоциация на млекопреработвателите, Асоциацията на земеделските производители в България, Българският фермерски кооператив, Асоциацията на свиневъдите в България, Асоциацията на млекопреработвателите в България, Съюзът на птицевъдите в България, Селскостопанската академия, Националният браншови съюз на хлебарите и сладкарите, Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България, Националният съюз на градинарите в България, Асоциацията на пасищното животновъдство, Обединеният български пчеларски съюз, Браншовата камара на месодайното животновъдство и други.

Предвид изразените съображения, организациите настояват за преработване на Закона за бюджета за 2026 година. Според тях държавата трябва да подкрепя българското производство и да търси устойчиво развитие на ключовите сектори за продоволствената сигурност на България.

