Производители предпочитат да плащат глоби, вместо да подобрят качеството

Петел.бг

Сдружението за достъпна и качествена храна (СДКХ) приветства междинния секторен анализ на Комисията за защита на конкуренцията, който открива системни нарушения в хранителната верига – от производител до крайния потребител. Докладът поставя на масата проблеми, за които организацията последователно алармира през последните години: липса на национални стандарти, структурни дисбаланси, ниска прозрачност в търговските практики, високи надценки и хроничен натиск върху производителите, който в крайна сметка плаща потребителят.

За измамите в хранителния сектор, за ниските глоби, които недобросъвестните производители предпочитат да си плащат, вместо да работят за подобряване на качеството си и за преориентирането на хората към фермерските пазари и директната връзка с производителите говори в ефира на Радио Варна Андрей Велчев – председател на Сдружението за достъпна и качествена храна:

Особено важно е, че анализът признава сериозните деформации при млякото и млечните продукти – сектор, който е критичен както за българското земеделие, така и за достъпа до качествена и здравословна храна. Спадът в производството, комбиниран с драстичен ръст на вноса и зависимост от големи търговски вериги, създава условия за трайна ценова несигурност и ерозия на качеството, подчертават от СДКХ.

Сдружението счита за необходими следните политики, които съвпадат с препоръките на КЗК: Въвеждане на ясни национални стандарти за качество и етикетиране, включително за защита на традиционни български продукти и недопускане на подвеждаща информация.

Засилване на контрола върху търговските вериги и осигуряване на пълна прозрачност на надценките, особено в чувствителни сектори като млечните продукти, месото и яйцата. Подкрепа за българските производители и преработватели, включително стимули за коопериране, къси вериги на доставки и местни пазари.

Насърчаване на диалог между държавата, производителите, търговците и потребителските организации, с фокус върху баланс, а не конфронтация. Приветстваме изказаната позиция на ръководството на КЗК, че анализът не цели конфронтация, а структуриран диалог и процес на саморегулация, като същевременно ясно заявява готовност за намеса при установяване на нелоялни практики или злоупотреби. Това е важен и отговорен сигнал към пазара. Като организация, представляваща потребителския интерес, ние оценяваме високо факта, че независима държавна институция застава в защита на обществения интерес, като признава, че проблемът не е „индивидуална спекула“, а структурен дефект, който изисква стратегически решения.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!