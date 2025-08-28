Производителите на череши: Държавата се гаври с нас

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Производителите на череши алармират, че ненадейно от министерството на земеделието са поискали трета допълнителна проверка на техните градини преди да им бъдат изплатени обезщетенията заради това, че реколтата им тази година измръзна. Хората се опасяват, че заради новата проверка, парите ще ги получат час след Нова година, а това би означавало, че голяма част от тях няма да могат да си платят разходите по поддръжка н а градините за следващия сезон.

Нямам никаква представа защо част от градината ми е одобрена, а другата, която е съвсем същата - не е. Ние сме тук с колегите и всички сме със сто процента признати ппротоколи за измръзнали площи. Вече ни направиха две проверки, снимки сме дали. Но аз не мога да разбера какъв е критерия, по който част от градината признават, а друга не, коментира пред Нова тв Орлин Димитров.

Ако някой иска още проверки да прави, то трябва още сега да дойде и да го направи, защото по-нататък няма да има какво да се проверява, обясни той.

Не е проблемът проверката, но аз просто не виждам като дойдат тук инспектори точно какво ще проверяват, какво ще видят по дърветата, коментира друг производител.

За мен от министерството нямат право да правят проверка на агро-техническото състояние на градините. Те трябваше просто да установят, че реколката е измръзнала и че няма плод. Това е. Седнали на една маса петима души и решават с брадвата кой ще яде и кой няма да яде. Аз ако им пратя снимка на морето, те ще ми кажат ли колко килограма риба има там?, коментира друг производител.

Това, което в момента правят от министерството, е гавра с българския земеделски производител. Всички разходи си вървят, независимо, че реколтата е унищожена. Никой от нас тази година не е откъснал и една череша от дървото, но заплатите, данъците, осигуровките си вървят, коментират хората.

На нас парите от обезщетенията ни трябват сега, защото ние теглим кредити и няма как да ги покриваме като нямаме реколта, която да реализираме, обясниха производителите.

Половината от обезщетенията вече са платени. Така че нещата се случват навреме, коментира Петър Кировски от министерство на земеделието.

За да получи даден производител средства, комисията издава протокол. Това, което е констатирано от изпратените снимки, трябва да има поне по три снимки от парцел. На този човек, на когото не е призната цялата градина, причината е в това, че не е изпратил снимките с всички данни, каквито са изискванията. Има технически разминавания, обясни той.

Новата проверка ще е в рамките на две седмици. И там където градините са в добро състояние, ще си получат парите, посочи той.

Проблемът не са в парите. Те са одобрени. 32 млн. лв. са одобрени за обезщетения. Просто има нужда от административни допълнителни проверки. Всички, които заслужават да получат обезщетение, ще го получат. До две седмици допълнителните проверки ще се извършат и там, където има някакви технически проблеми, ще бъдат уточнени, за да може хората да си получат парите, увери той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!