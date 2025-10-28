Производителка: Изхвърлих 25 тона карфиол, Веригите ни дават по 19-20 стотинки максимум на килограм и плащат когато пожелаят

Пиксабей

Мария от Пазарджишко: Унищожаваме производството си, веригите и борсите ни подиграват

Българските земеделски производители продължават да се борят с катастрофално ниски изкупни цени от търговските вериги и борсите. Мария, производител на зеленчуци от Пазарджишко, разказа през сълзи как тази пролет е била принудена да хвърли 25 тона карфиол и да го даде на животните, защото не е могла да го продаде на разумна цена.

"Пълна подигравка е с производителите. Тази пролет хвърлихме 25 тона карфиол наше производство, дадохме го на животните", заяви производителката пред БГНЕС.

Заедно с мъжа си Мария отглежда и продава праз, тикви, зеле, цвекло и картофи - всички от собствено производство в региона. Въпреки високото качество на продукцията, изкупните цени от търговските вериги са толкова ниски, че тя вече призовава съпруга си да се откаже от земеделието.

Вериги плащат 19-20 стотинки за килограм зеле

"Вижте зелето, вижте какво качество. Веригите ни дават по 19-20 стотинки максимум на килограм и плащат когато пожелаят. Това не е ли подигравка?", попита през сълзи Мария. Според нея обаче реалността е още по-тежка от това: "Това е по-страшно, това е унищожаване на производството".

Производителката обяснява, че ситуацията на стоковите борси не е по-различна. Там също получава безмилостно ниски цени, а допълнително търпи и унизителното отношение.

"А на борсата ни подмятат от един на друг и обикаляме в отчаяние и получаваме най-много 30 стотинки", сподели Мария, която продава продукцията си в София.

Транспортът изяжда цялата печалба

Освен ниските изкупни цени, производителите понасят и тежки транспортни разходи. Мария прави сметка колко струва да продаваш зеленчуци в столицата, когато си от Пазарджишко.

"Направете сметката. Отиване и връщане до Пазарджик са два пъти по над 120 километра. Това са транспорт, гориво, камиони. Тук дори не говоря за вложените нерви и напрежение. Чисто и просто унищожаваме производството си", заяви още тя.

При разстояние от над 240 километра за едно пътуване до София и обратно, при цена на дизела около 3 лева на литър и при консумация на товарен автомобил от около 15-20 литра на 100 километра, само горивото за едно пътуване струва между 110 и 150 лева. Към това се добавят амортизация на превозното средство, пътни такси и загубено време.

Ниските цени унищожават българското производство

Случаят с Мария не е изолиран. През юни тази година друг производител от Пазарджишко - Иван Кабуров от село Мало Конаре - също взе решение да унищожи преждевременно оранжерийните си краставици, защото цената на българската краставица се срина под 90 стотинки на борсата.

Проблемът с ниските изкупни цени от веригите и борсите е системен и засяга хиляди български земеделски производители. Въпреки че българската продукция е с високо качество, производителите често не могат да я реализират на справедлива цена, което води до масово унищожаване на реколтата и напускане на сектора.

