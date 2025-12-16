Проказа в Хърватия и Румъния: Пациентите са чуждестранни работници

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Случаи на проказа в Хърватия и Румъния. В Хърватия има един пациент с диагнозата в град Сплит. Двама са заболелите в румънския град Клуж.

Специалисти по инфекциозни болести посочват, че рискът от зараза е нисък, повечето хора имат естествен имунитет, а известна защита осигурява и ваксинацията срещу туберкулоза, предава БВН.

Случаи на проказа са потвърдени при две масажистки в спа-център в румънския град Клуж. Те са от Индонезия, съответно на 21 и 25 години, посочва здравното министерство в Букурещ. Изследват се и други двама пациенти. Властите изтъкват, че клиентите на спа-центъра нямат причини за тревога, защото болестта се предава при продължителен контакт.

"Проказата е инфекциозно заболяване, причинено от бактерия, която се размножава много бавно. Заразяването на човек от човек изисква близък и продължителен контакт в продължение на месеци, по много часове всеки ден. Говорим за контакти в рамките на едно семейство. Болестта се проявява като лезии по кожата и увреждания на периферната нервна система - изтръпвания и болки", обясни Виолета Бричиу - директор на Инфекционза болница в Клуж.

Една от пациентките наскоро се е завърнала от Азия. Тя е останала там един месец с майка си, която сега е в болница, също с диагноза проказа. Спа-центърът е затворен, възникването на болестта се разследва.

"Наблюдаваме и контролираме ситуацията. Призоваваме населението към спокойствие. Епидемиологичният риск е сведен до нула", заяви Александру Рогобете - министър на здравеопазването на Румъния.

Пациентът в Хърватия е работник от Непал, пристигнал преди 2 години. Той се е установил със семейството си в Сплит. Сега се лекува в домашни условия с подходящи антибиотици. Здравните власти посочват, че появата на болестта е следствие от сериозните миграции по света.

Ресорният министър Ирена Кръстич посочи, че контактувалите с болния са получили адекватна терапия. Тя изтъкна, че няма причина за стигматизация, но обеща по-строг контрол върху чуждестранните работници.

