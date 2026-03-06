Прокуратурата: Не са готови всички експертизи за телата на загиналите на Околчица

Кадър Нова тв

Майката на открития мъртъв в района на Околчица 21-годишен Николай Златков твърди, че все още не може да види тялото на сина си.

Близките на жертвите по случая "Петрохан" не си обясняват кое налага такова забавяне. Заместникът на главния прокурор Ваня Стефанова коментира пред журналисти, че най-вероятната причина телата на пострадалите, да не са свободни за достъп от техните близки, е, че не са изготвени всички съдебно-медицински експертизи, предаде България он ер.

По думите ѝ в близко бъдеще Апелативната прокуратура отново ще запознае медиите с актуални данни по случая.

"За да бъдат освободени телата, изказвам и своите съболезнования към близките на всички пострадали, трябва да са приключили абсолютно всички процесуални-следствени действия. След като колегите не освобождават телата, това означава, че най-вероятно не са изготвени всички съдебно-медицински експертизи", коментира Ваня Стефанова - заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура.

