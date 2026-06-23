Прокуратурата: Няма искане за екстрадиране на Невзоров или за задържането му

Кадър Куб

Към днешна дата Окръжна прокуратура-Варна наблюдава едно досъдебно производство за извършено престъпление по служба. Разследването се наблюдава от екип от прокурори и се провежда от екип от следователи. Това съобщи брифинг говорителят на Окръжна прокуратура в морската столица а Радослав Лазаров във връзка с работата на държавното обвинение по казуса с незаконния комплекс, построен от украинската корпорация "КУБ" в местността "Баба Алино", предаде БНТ.

Извършват се активни и целенасочени следствени действия за установяване на фактите по делото. Като част от тези действия по разследването пред съдия беше разпитан в качеството на свидетел Олег Невзоров, заяви Лазаров.

Районната прокуратура във Варна води няколко досъдебни производства. В последните дни е образувано още едно досъдебно производство, което е за установения незаконен сондаж в един от имотите, добави Невена Илиева, административен ръководител на Районната прокуратура във Варна.

На 28-ми и 29 май бяха извършени претърсвания в офисите, свързани с корпорация "КУБ", където бяха иззети всички налични документи в тези офиси. Тъй като е огромен обемът, в момента все още продължава огледът ан веществени доказателства, като целта е да се установи какви са точно документите и дали при тях такива, които биха били от значение както за нашите досъдебни производства, така и за тези, водени от Окръжна прокуратура. Във вчерашния ден Олег Невзоров беше разпитан по всяко едно от досъдебните производства. Работата продължава с интензивни действия и съвместно с всички възможни институции, които имат отношение по всеки един от казусите, посочи Илиева, като уточни, че към момента в Районната прокуратура във Варна се водят пет досъдебни производства във връзка с незаконното строителство в "Баба Алино".

В отговор на въпрос Радослав Лазаров каза, че в Окръжна прокуратура-Варна няма постъпило искане от ДАНС за екстрадиране на Невзоров заради пране на пари. Към днешна дата Окръжна прокуратура наблюдава делото за престъпление по служба, поясни Лазаров.

Попитан защо Невзоров не е в ареста, говорителят на Окръжна прокуратура-Варна посочи: "Мярка за неотклонение се взема по отношение на обвиняемо лице. А обвиняемо лице става тогава, когато бъдат събрани достатъчно доказателства, които да го уличават в извършването на определено престъпление".

На брифинга стана ясно, че нито в Окръжна прокуратура-Варна, нито в Районната прокуратура във Варна към момента не са събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинение на собственика на корпорация "КУБ" Олег Невзоров.

Редактор "Екип на Петел",

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