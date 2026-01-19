Прокуратурата: Обирджиите на инкасо автомобила в Ихтиман се дегизирали като строителни работници

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Маскирани нападнаха и ограбиха инкасо автомобил в Ихтиман и отмъкнаха две касети с пари – общо 80 000 евро. Случаят е от петък. Двамата извършители са задържани след преследване пеша.

В качеството на обвиняеми са привлечени двама души, които са на по 23 години. Те са от Русе, но живеят в София. За това престъпление законът предвижда затвор от 15 до 20 години, доживотен затвор или затвор без право на замяна. Ако бъдат признати за виновни, съдът може да постанови конфискация на част или цялото им имущество.

Това съобщи днес окръжният прокурор Христина Лулчева.

Интересна подробност е, че по време на деянието извършителите освен, че взимат парите от инкасо автомобила, те отнемат и оръжията на охранителите, които по-късно изхвърлят. А за да не будят съмнение сред гражданите, те били дегизирани като строителни работници.

В хода на разследването вече са извършени пет огледа и две претърсвания и изземвания от два адреса. Единият от привлечените обвиняеми е служител на охранителната фирма, от която е отнета сумата, а другият също е служител на охранителна фирма.

До момента и двамата не са осъждани и няма данни за други техни прояви, посочи прокурорът.

